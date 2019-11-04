جراحة مهند تتحدد بعد أسبوعين

ينتظر السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم التقرير الطبي من الجهاز الطبي حيال الحالة البدنية لكل من عبدالفتاح عسيري، البرازيلي جوزيف دي سوزا، وجانيني تافاريس من الرأس الأخضر بعد أن اشتكوا من كدمات عقب نزال الاتحاد 2 / 1 في الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لمعرفة إمكانية مشاركتهم أمام الجندل غدا في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبينت المصادر أن إصابة الثلاثي عسيري، دي سوزا، وجانيني غير مقلقة، وقالت: "الفحوص الطبية بينت وجود شد عضلي مختلف لكل لاعب نتيجة الإرهاق البدني وحاجتهم إلى الراحة ولم يتحدد حتى الآن إمكانية مشاركتهم من عدمها، إلا بعد الجلسات العلاجية التي سيجرونها اليوم وسيخضعون بعدها لاختبارات طبية للتأكد من زوال الآلام كافة".

ولفتت المصادر ذاتها أن مهند عسيري سيواصل برنامجه التأهيلي في عيادة النادي، ويحتاج إلى أسبوعين من الآن لتحديد موقفه النهائي حيال إجراء عملية جراحية من عدمها، علما بأنه يشتكي من خشونة في الركبة.

وفي شآن آخر، حذر جروس اللاعبين من التراخي أمام الجندل خاصة أن مثل هذه المباريات لا تحتمل الأخطاء التي قد تكلف الخروج كونها تلعب بنظام خروج المغلوب.

وطالب جروس اللاعبين بتنفيذ بعض الخطط الفنية التي ينوي تطبيقها كاللعب بطريقة هجومية رغبة في حسم النتيجة منذ وقت مبكر.