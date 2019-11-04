العبدلي: عتبهم «على رأسنا»

أوضح الوطني محمد العبدلي، مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، أنهم سيلعبون من أجل تكرار الفوز على الوصل الإماراتي، في إياب مرحلة الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وقال "نبحث عن انتصار جديد، وعملنا على إيجاد الحلول الهجومية، وإيجاد فرص للتهديف خلال الفترة الماضية".

وعد التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعبا كبيرا، ومحترفا، مضيفا "يحترم القرار الفني، ولم نحدد من سيشارك من قائمة الأجانب".

وتابع "عتب الجماهير على رأسنا، لأنهم يرغبون في النتائج الأفضل، مهما عملنا سنظل مقصرين معهم، وسنجتهد لإسعادهم"، منوها إلى أنهم سر تفوق الاتحاد.

من جهته، قال الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي "حققنا نتيجة جيدة في لقاء الذهاب الذي احتضنته دبي، ونرغب في تكرار التفوق بين جماهيرنا"، مبينا بأنه "لاعب محترف.. واظبت على التدريبات حتى أحافظ على مستواي، وهذا عملي".

من جهته، قال الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الوصل "خسرنا لقاء الذهاب في دبي، والاتحاد لديه الفرصة الأكبر، بيد أننا سنقدم كل ما لدينا للتأهل في تحدٍ صعب، لكن في كرة القدم كل شيء وارد".

وتابع "خسرنا في آخر الدقائق خلال مباراة الذهاب، والاتحاد سيقدم كل ما لديه هجوميا للتأهل".