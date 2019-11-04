سياف: منعت الاتفاقيين من السفر

طالب سياف البيشي، المدير السابق لفريق الاتفاق لكرة القدم، بالصبر على المدرب الوطني خالد العطوي، الذي يمتلك أدوات النجاح وقال "الفريق بدأ يتأقلم على أسلوبه، تحديدا في المباريات الثلاث الأخيرة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، نهجه الفني يعد الوجه الحديث لكرة القدم، وأراه مناسبا لكن لا بد من التأقلم عليه حتى يعود النفع على النتائج، فقط أنصح العطوي بعدم الاعتماد على ذات الأسلوب أمام الفرق الكبيرة التي تنافس على لقب الدوري لأنهم يجيدون اللعب السريع وقطع الكرات عند بناء الهجمة".

ويحتل الاتفاق، المرتبة الـ11 في دوري المحترفين بعشر نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في لقاء وحيد، والخسارة في خمس منها.

وأشار البيشي، إلى أن الفترة التي قضاها في الاتفاق، اكتسب من خلالها الخبرات الإدارية، مشيرا إلى أن العمل مع إدارة خالد الدبل، يساعد في نجاح المنظومة الإدارية لأن الجهاز الإداري للفريق في يده جميع الصلاحيات مع الدعم المتواصل، وقال "درجة الانضباط عالية جدا منذ تسلمي لمهامي حتى موعد مغادرتي للمنصب السابق".

وكشف عن السبب في تقييد سفر اللاعبين للخارج خلال فترة عمله، وقال "توجد لوائح داخلية معتمدة من إدارة النادي، من بينها بند ينص على عدم السفر خارج السعودية إلا بإذن من الإدارة من منطلق أحقية النادي في معرفة موقع اللاعب أثناء الموسم"، مضيفا أن التقييد يسهم في الوصول إلى اللاعب بالسرعة الكافية عندما يريد أن يضع المدرب برنامجا تدريبيا جديدا، وقال "هذا النظام موجود في جميع الأندية، إذ يوقع عليه اللاعبون قبل بداية الموسم وهم على اطلاع كامل باللوائح".