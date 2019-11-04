العويران: أبعدوا اللاعب «المستهتر» عن الشباب

تمنى سعيد العويران، لاعب نادي الشباب السابق، من إدارة ناديه تطبيق اللوائح والأنظمة بصرامة على اللاعبين، ومحاسبتهم نظير تراجع مستوياتهم وعدم تركيزهم الذهني خلال مواجهة التعاون 3 / 1 ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "بعد تسع جولات، وضع الشباب محير، الوصول إلى مرماه أصبح سهلا، بأهداف مضحكة".

وأضاف العويران "اللاعب الذي يفقد التركيز الذهني يعد مستهترا في حق نفسه والفريق، يجب إبعاده، هناك أسماء محلية وأجنبية يفترض البحث عن بدلاء لهم أو حتى منح الفرصة للاعبين صاعدين يخدمونه مستقبلا".

وشدد على أن الشباب، ليس مطالبا بتحقيق لقب الدوري، بقدر المحافظة على هيبته وقوة شخصيته والتركيز بقوة على مواصلة مسيرته في كأس محمد السادس للأندية العربية، وقال "قد تكون خسارة التعاون، سببا في مغادرة البطولة العربية، لا سمح الله، أمامه في مباراة الإياب خصم صعب وعنيد خاصة على ملعبه، يجب أن يتمسك الفريق بكل قوة في تجاوز مباراته المقبلة".

ويلعب الشباب الجمعة المقبل مباراة إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث يلاقي مضيفه شباب الأردن في عمان بعد أن كسب الذهاب بـ1 / 0، وقال العويران "لا بد من التأهل لدور الثمانية، مع الاستفادة من الأخطاء في التعاون، والحرص على تقديم المستوى الذي يتناسب مع مكانة الفريق وتاريخه الكبير، وأن يرضي جمهوره بتحقيق هذه البطولة على أقل تقدير والمنافسة بقوة على كأس خادم الحرمين الشريفين مع تحقيق مركز متقدم في الدوري".