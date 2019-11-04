الطيور النادرة تجذب زوار «الحديقة الزجاجية» في «رياض سفاري»

جذبت الحديقة المغلقة للطيور النادرة، زوار فعاليات "رياض سفاري" عبر أكثر من 250 نوعا من الطيور، التي تعيش حياة البرية ونالت اهتمام الجماهير الذين عبروا عن متعتهم وحرص كثيرون منهم على التقاط الصور التذكارية.

وشرعت "رياض سفاري" في استقبال زوارها الجمعة الماضي، حيث أتاحت الفعاليات الفرصة لعشاق المغامرات، لخوض تجربة مميزة وماتعة في رحلة مع الحيوانات في بيئتها الطبيعية، وذلك لأول مرة في المملكة.

وخصصت إدارة الفعاليات رحلات متكاملة في السفاري عبر سيارات صممت خصيصا وفق أعلى معايير الأمان، للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة والمفترسة داخل بيئتها الطبيعية.

وتضم "رياض سفاري" الواقعة في حديقة نوفا على طريق مكة السريع أكثر من 800 نوع من الحيوانات في مكان واحد، تقدم المتعة للزوار بمشاهدة الحيوانات البرية والأليفة والنادرة، منها الفيل الآسيوي، وحيوانات برية مفترسة وأليفة ونادرة تتفاعل مع بيئتها الطبيعية، منها، النمر الذهبي والأبيض والأسود الإفريقية وفرس النهر القزم والزرافة والمها العربي، وغيرها من الحيوانات.

وخصصت إدارة الفعاليات أنشطة خاصة للأطفال متنوعة ما بين حركية وورش عمل تعليمية، إضافة إلى الرسم على الوجه والفنون والحرف اليدوية، وأنشطة أخرى للكبار والصغار تتضمن أكثر من 25 لعبة تحد وحماس، إضافة إلى الحبل المعلق على ارتفاع عشرة أمتار قاطعا البحيرة.

يشار إلى أن فعاليات "رياض سفاري" تعد جزءا من فعاليات موسم الرياض الذي يستمر إلى منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إذ يشهد عديدا من الفعاليات الترفيهية تتجاوز 100 فعالية موزعة على 12 موقعا في مختلف أنحاء الرياض.