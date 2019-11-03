القيادة تهنئ رئيس موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك:" يسرنا بمناسبة إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال ولي العهد: "يسعدني بمناسبة إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق"، وذلك وفقا لماذكرت "واس".