ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بقصر الصافرية ، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والوفد المرافق وذلك تلبية لدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبحسب "واس" نقل الأمير تركي لملك البحرين تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد رحب الملك حمد بن عيسى به, منوها بالعلاقات الاخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.

كما حمله تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين ، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين ظافر بن إبراهيم عسيري .