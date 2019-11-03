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أحداث في صور

فنون تكسر الجمود

«الاقتصادية» من الرياض

مسن يسير بجوار لوحة فنية جدارية رسمت على أحد منازل بلدة فريزاي، كوسوفو، ضمن ما يعرف بفن الشارع الذي بات يغزو الكثير من دول العالم ويكسر جمود الجدران."الفرنسية"

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سمات

كوسوفو لوحة فنية لوحة جدارية جدارية فن الشارع

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