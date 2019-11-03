فنون تكسر الجمود

مسن يسير بجوار لوحة فنية جدارية رسمت على أحد منازل بلدة فريزاي، كوسوفو، ضمن ما يعرف بفن الشارع الذي بات يغزو الكثير من دول العالم ويكسر جمود الجدران."الفرنسية"