بعد جدل لأعوام .. إلغاء خاصية التتبع في "خرائط جوجل"

بات بإمكان مستخدمي "خرائط جوجل"، اختيار وضع "عدم التتبع" الذي يمنع إيصال بيانات رحلات المستخدم، أو حتى بحثه إلى العملاق الأمريكي بعد أعوام من الجدل بشأن جمع "جوجل" معلومات عن عملائها عبر التطبيق.

ووفقا لوثيقة صادرة عن الشركة، فإن مستخدمي "خرائط جوجل" عبر هواتف "أندرويد"، أصبحوا أحرارا في اختيار وضع "عدم التتبع"، ووقتها تصبح "جوجل" غير قادرة على تتبع رحلاتهم أو الأماكن التي بحثوا عنها على الطبيق.

وبإمكان خاصية "جوجل إنكوجنيتو" إغلاق أبواب كثيرة لجمع المعلومات عن مستخدمي "خرائط جوجل"، مثل تاريخ البحث أو تاريخ المواقع التي زارها صاحب الهاتف.

وبحسب موقع "تك تشرش" التقني، فإن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" خلال أيام، فيما لم تكشف المصادر عن موعد إطلاقها في هواتف "آيفون".

ومن المرجح أن تعمل الخاصية الجديدة على تقليل الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الهواتف بناء على المواقع التي زاروها أخيرا، وفقا لمتخصصين في أمن المعلومات.

وتعد "خرائط جوجل" من أكثر التطبيقات التي يعتمد عليها السائقون لمعرفة الطريق الصحيح إلى وجهاتهم حول العالم، لكن جمع الشركة معلومات وبيانات عن المستخدمين أثارت قلق الخبراء في الأمن الإلكتروني.