"باتك" : شركة تابعة توقع مذكرة تفاهم لتكوين شراكة استراتيجية مع "هواوي السعودية"

أعلنت شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية أن شركتها التابعة الموقف السريع (شركة تابعة لامنكو التابعة لباتك) قامت يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019 بتوقيع مذكرة تفاهم لمدة 4 أشهر حتى تاريخ 1 مارس 2020 لتكوين شراكة استراتيجية مع شركة هواوي السعودية لتطبيق أفضل هذه الممارسات في السوق السعودي والاستفادة من تجاربها المختلفة.

وبناء عليه توافقت رؤية الشركتان في الدخول في شراكة استراتيجية بغرض تنفيذ وإدارة المدن الذكية من خلال الحلول التقنية المتطورة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي والتي تشكل المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية باكورة أعمالها.

وترتكز الاتفاقية على أساس تمكين السوق السعودي من خلال إنشاء مركز مشترك للإبداع متخصص في مجال حلول المدن الذكية بالتعاون مع المراكز العلمية والبحثية المتخصصة. وتمكين الكوادر الوطنية من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة في مجال المدن الذكية لإعداد هذه الكوادر في حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة. كما ستعمل هذه الشراكة على توطين التصنيع لبعض متطلبات حلول المدن الذكية بالمملكة من خلال الشركات الصينية العاملة مع هواوي السعودية في نفس المجال.

ويأتي هذا في إطار رؤية المملكة 2030 والتي تدعم تطوير أنسنة المدن من خلال تقديم أفضل الممارسات لتطوير المدن الذكية وحيث وقعت في وقت سابق من هذا العام شركة الموقف السريع (شركة تابعة لشركة امنكو التابعة لباتك) مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل نحو عدد 20 ألف موقف ذكي موقف ذكي مع امانة المنطقة الشرقية لتفعيل هذه الرؤية. ومن خلال بحث شركة الموقف السريع عن أفضل الحلول والتقنيات العالمية في مجال المدن الذكية