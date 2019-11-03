الأسهم السعودية تغلق على تراجع 2% والسيولة عند 2 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على تراجع بنحو 2 في المائة ، ليغلق السوق قرب مستوى 7600 نقطة، بضغط من أداء أسهم قطاع البنوك والذي تراجع بأكبر وتيرة في نحو شهرين.

وتراجع السوق خلال جلسة اليوم بنحو 153 نقطة أو ما يعادل 1.99 في المائة عند مستوى 7590 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.08 مليار لتستمر السيولة متدنية للجلسة الثالثة على التوالي، حيث تم تداولها على نحو 84.6 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 92.5 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة الكثيري القابضة المكاسب بنحو 10 في المائة تلتها خدمات السيارات بنحو 6.6 في المائة، فيما حققت أسهم شركة العقارية مكاسب بلغت 2.5 في المائة عند مستوى 13 ريال، في المقابل ارتفعت أسهم 15 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 169 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة ساكو الخسائر بنحو 6.6 في المائة بعد إعلان الشركة عن نتائج أعمالها للربع الثالث، تلتها شركة الأهلية للتأمين وكذلك شركة الباحة حيث تراجعا بنحو 5 في المائة لكل منهما.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 307.6 مليون ريال وكذلك شهد أسهم شركة الدريس على نحو 203.11 مليون ريال، واتى ثالثا أسهم مصرف الإنماء بنحو 192.6 مليون ريال.