صندوق تنمية الموارد البشرية : تعيين تركي الجعويني مديرا عاما

أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برئاسة المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق تعيين تركي الجعويني مديرا عاما للصندوق. وقدم الجعويني الشكر والتقدير لوزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضاء المجلس على هذه الثقة. متطلعا إلى تحقيق الأهداف المنشودة التي تخدم عملاء الصندوق والمستفيدين من برامجه ومبادراته. كما قدم شكره لمدير عام الصندوق السابق الدكتور محمد السديري على ما قدمه من جهود أثناء توليه إدارة الصندوق. متمنيا له التوفيق.وأكد أن الصندوق سيعمل خلال الفترة المقبلة على حزمة من البرامج والمبادرات والممكنات الداعمة لتأهيل وتوظيف وتمكين الكوادر البشرية الوطنية بالشراكة الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص. سائلا الله عز وجل التوفيق لخدمة الوطن وأبنائه.

وحصل تركي الجعويني على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة كلاريون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وبدأ حياته المهنية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) في 2001 حيث تدرج في عدة مناصب حتى تولى منصب المدير الإقليمي لشبكات الفروع وفي 2006 انتقل إلى العمل في مجال الاستثمار حتى 2008. بعدها تدرج في مجال الطيران بدءا من 2009 بعدة مناصب في شركة ناس القابضة حتى 2013 حيث تولى منصب رئيس القسم التجاري لشركة ناس جت للطيران الخاص التابعة لشركة ناس القابضة حتى نهاية 2015.

وفي يناير 2016 تم تعيين الجعويني مستشارا لمساعد الرئيس لقطاع المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني عقبها تم تعيينه في منصب مدير عام مطار الملك فهد الدولي بالدمام في مارس 2016 كما قام بقيادة برنامج خصخصة إدارة المطار وإطلاق شركة مطارات الدمام (داكو) في يوليو 2017 حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي بالشركة منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر أكتوبر من 2019 وخلال تلك الفترة عمل على إعداد الخطط الاستراتيجية للشركة وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية بمطار الملك فهد الدولي.