مدير "تداول" : جاهزون لإدراج "أرامكو" .. والطرح يرسخ مكانة السوق السعودية عالميا

رحبت السوق المالية السعودية "تداول" بإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن اعتزامها طرح أسهمها والإدراج في السوق الرئيسية مؤكدة جاهزيتها لهذا الطرح الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

وقال المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لتداول "نحن فخورون باختيار شركة أرامكو السعودية للسوق المالية السعودية كوجهة لطرح وإدراج أسهمها ونؤكد جاهزية تداول وجميع أنظمتها لاستقبال أكبر عملية طرح في تاريخ الأسواق المالية الذي سيشكل بإذن الله علامة فارقة في تاريخ السوق المالية ويرسخ مكانتها بين الأسواق المالية العالمية". وأضاف قائلا "إن طرح شركة أرامكو السعودية يمثل محطة مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية وخطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وسنعمل بكل جهد إلى جانب شركاءنا في السوق المالية السعودية على إنجاح هذا الطرح والإدراج وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة عالميا".

وعملت تداول وهيئة السوق المالية السعودية خلال العامين الماضيين على تحقيق عدة تطورات جوهرية بهدف تعزيز كفاءة السوق وتطوير بنيته التحتية وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع أفضل ممارسات الأسواق العالمية وأدت تلك التطورات إلى وضع السوق المالية على خارطة الأسواق العالمية كأحد الأسواق المالية الناشئة بعد انضمامها لأهم المؤشرات العالمية فضلا عن أنها عكست مدى التزام تداول بتعزيز فعالية أداء السوق المالية وتهيئة بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين إضافة إلى مواءمة أطرها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية.