أرباح "أرامكو" الأعلى عالميا و4 أضعاف ربحية الشركات المحلية المدرجة.. وإيراداتها تمثل ضعفي السوق

وافقت هيئة السوق المالية السعودية ،اليوم الأحد، على طرح شركة أرامكو السعودية جزءا من أسهمها للإكتتاب العام في السوق المحلية.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات "أرامكو" والشركات العالمية والشركات المدرجة محليا، فأرباح "أرامكو" هي الأعلى بين الشركات العالمية سواء كانت نفطية او غير نفطية.

وتعادل أرباح "أرامكو" نحو أربعة أضعاف (3.9 مرة) صافي ربح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2018، والبالغ عددها 190 شركة حينها.

وتمثل إيرادات "أرامكو" ومصادر الدخل الاخرى المرتبطة بالمبيعات، ضعفي (1.9 مرة) إيرادات شركات السوق إجمالا خلال العام الماضي، كما تعادل حقوق مساهمي الشركة تقريبا (0.9 مرة) حقوق المساهمين للشركات المدرجة إجمالا، وتشكل أصولها ما يعادل ثلث (0.3 مرة) من أصول الشركات المدرجة محليا

وتبلغ إيرادات "أرامكو" ومصادر الدخل الاخرى المرتبطة بالمبيعات خلال 2018 نحو 1.34 تريليون ريال (355.9 مليار دولار)، مقابل 720 مليار ريال للشركات المدرجة (إيرادات تشغيلية).

وسجلت "أرامكو" أرباحا بقيمة 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار)، مقابل 105.7 مليار ريال للشركات المدرجة.

وبلغت حقوق المساهمين لدى شركة "أرامكو" 1.02 تريليون ريال (271.1 مليار دولار)، مقابل 1.11 تريليون ريال للشركات المدرجة.

فيما بلغت أصول "أرامكو" 1.35 تريليون ريال (359 مليار دولار) بنهاية 2018، مقابل 3.99 تريليون ريال لدى الشركات المدرجة بنهاية الفترة ذاتها.

المقارنة عالميا

وتعادل أرباح "أرامكو السعودية" خلال العام الماضي، ضعف أرباح شركة أبل (ثاني أكبر شركة في العالم بعد "أرامكو") البالغة 59.4 مليار دولار.

كما تفوق أرباح "أرامكو" ثاني وثالث أكبر شركتين في العالم مجتمعة وهما "أبل" والبنك التجاري الصناعي الصيني البالغ أرباحه 45.2 مليار دولار، ليبلغا معا 104.6 مليار دولار.

وكذلك تفوق أكبر خمس شركات نفط في العالم مجتمعة وهم: "أكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتان، و"بريتش بيتروليوم" البريطانية و"توتال" الفرنسية و"رويال داتش شيل" البريطانية- الهولندية، البالغ أرباحها معا 80 مليار دولار.

وتعادل أرباح "أرامكو" في 2018 نحو أربعة أضعاف أكبر شركة نفط في العالم بعدها وهي شركة رويال داتش شيل والبالغة 23.4 مليار دولار في نفس العام.

الانتاج والاحتياطيات

و"أرامكو السعودية" هي أكبر شركات النفط والغاز المتكاملة على مستوى العالم، وهي تنتج برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل نفط خام في العالم، بما يعني ثمن إنتاج العالم من النفط الخام.

وفي عام 2018، أنتجت الشركة 13.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، منها 10.3 مليون برميل نفط خام في اليوم (بما في ذلك المكثفات الممزوجة بالنفط).

وبفضل صافي الطاقة التكريرية للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2017، باتت الشركة رابع أكبر شركة تكرير متكاملة في العالم.

بينما تبلغ احتياطيات الشركة بنهاية عام 2018، ما حجمه 256.9 مليار برميل من المكافيء النفطي تكفي لمدة 52 سنة من العمر المتبقي للاحتياطيات الثابت وجودها، مقارنة بـ9 إلى 17 سنة لدى شركات النفط العالمية الخمس الكبرى (اكسون موبيل، شيل،شيفرون، توتال، بريتش بتروليم).

وتتألف احتياطيات الشركة من المكافيء النفطي من 201.4 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات و25.4 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي، و185.7 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي.

وبلغت الاحتياطيات الثابت وجودها للشركة من السوائل 226.8 مليار برميل بنهاية 2018، وهي أكبر كمية احتياطيات تقليدية ثابت وجودها من السوائل تملكها أي شركة في العالم وأكبر بحوالي خمسة أضعاف من مجموع الاحتياطيات الثابتة وجودها من السوائل التى تملكها شركات النفط العالمية الخمس الكبرى.

كما بلغت احتياطيات الشركة الثابت وجودها من الغاز الطبيعي بنهاية 2018، نحو 185.7 تريليون قدم مكعب قياسي.

وبلغ انتاج الشركة من الغاز الطبيعي في 2018، نحو 8.9 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم و1.0 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم من الايثان، بالإضافة إلى 0.2 مليون برميل في اليوم من المكثفات غير الممزوجة و1.1 مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعي.

أقل تكلفة استخراج للنفط (2.8 دولار للبرميل)

قالت شركة أرامكو السعودية، ان متوسط تكاليف انتاج النفط الخام من البئر لقطاع التنقيب والانتاج في الشركة بلغ 10.6 ريال سعودي (2.8 دولار امريكي) لكل برميل نفطي يتم انتاجه بنهاية عام 2018.

وذكرت الشركة، ان تكاليف الاستخراج في الشركة من بين المعدلات الادنى عالميا وذلك بفضل ما تتميز به المملكة من تكوينات جيولوجية وبيئات واتية تقع فيها مكامن الشركة سواء على اليابسة وفي المياه الضحلة، بالإضافة الى اوجة التكامل التى تستفيد منها الشركة خلال استخدامها لشبكات بنية تحتية وخدمات مساندة ضخمة.

إلى جانب نموذجه التشغيلي لمعدل نضوب منخفض واستخدامها لاحدث التقنيات.

أرباح التسعة أشهر

قالت شركة أرامكو السعودية، إن الإيرادات ومصادر الدخل الاخرى المرتبطة بالمبيعات لديها قد بلغت 244 مليار دولار (915 مليار ريال)، فيما بلغت أربحها الصافية 68 مليار دولار (255 مليار ريال) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2019.

*وحدة التقارير الاقتصادية