2.8 دولار تكلفة إستخراج برميل النفط المكافىء لدى "أرامكو السعودية".. بين الأدنى عالميا

قالت شركة أرامكو السعودية اليوم، إن متوسط تكاليف إنتاج النفط الخام من البئر لقطاع التنقيب والإنتاج في الشركة بلغ 10.6 ريال سعودي (2.8 دولار أمريكي) لكل برميل مكافيء نفطي يتم إنتاجه بنهاية عام 2018.

وذكرت الشركة، أن تكاليف الاستخراج في الشركة من بين المعدلات الأدنى عالميا وذلك بفضل ما تتميز به المملكة من تكوينات جيولوجية وبيئات ملائمه تقع فيها مكامن الشركة سواء على اليابسة وفي المياه الضحلة، بالإضافة الى أوجه التكامل التى تستفيد منها الشركة خلال استخدامها لشبكات بنية تحتية وخدمات مساندة ضخمة، إلى جانب النموذج التشغيلي لمعدل النضوب المنخفض، واستخدام أحدث التقنيات.