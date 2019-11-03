"الكيميائية" تربح 13.4 مليون ريال في الربع الثالث بانخفاض 1 %

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من 2019 بلغ 13.4 مليون ريال بانخفاض 0.74 % عن الفترة نفسها من 2018 والتي بلغ صافي الربح فيها 13.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم أن صافي الربح خلال الـ 9 أشهر الحالية انخفض 14.4 % ليصل إلى 83.6 مليون ريال بعد أن كان 97.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة المبيعات 739.8 مليون ريال خلال الربع الثالث بارتفاع 17.2 % فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر الحالية 2360 مليون ريال بارتفاع 13.7 %.

وبلغت ربحية السهم 1.3 ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2019 بعد أن بلغ 1.55 ريال خلال الفترة نفسها من 2018.