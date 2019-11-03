"طيبة" تربح 67.8 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 13 %

أعلنت شركة طيبة للإستثمار تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من 2019 بلغ 67.8 مليون ريال بارتفاع 12.8 % عن الفترة نفسها من 2018 والتي بلغ صافي الربح فيها 60 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم أن صافي الربح خلال الـ 9 أشهر الحالية ارتفع 10.8 % ليصل إلى 148.3مليون ريال بعد أن كان 133.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة المبيعات 137.5 مليون ريال خلال الربع الثالث بارتفاع 2.2 % فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر الحالية 340 مليون ريال بانخفاض 1.1 %.

وبلغت ربحية السهم 0.96 ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2019 بعد أن بلغ 0.89 ريال خلال الفترة نفسها من 2018.