"وفرة" : موافقة الصندوق الصناعي على تعديل سداد قرض الـ 28 مليون ريال

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على تعديل سداد القرض القائم والبالغ مقداره 28 مليون ريال علي (6) أقساط نصف سنوية تبدأ في 15-04-1442 وتنتهي في 15-10-1444.
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