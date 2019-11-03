انخفاض أرباح "الكيميائية" إلى 13.4 مليون ريال خلال الربع الثالث

انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة الكيميائية السعودية القابضة إلى 13.4 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 13.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.74%.

وبلغ الربح التشغيلي 35.4 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 28 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 26%.



بينما بلغ اجمالي الربح 109 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 84 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 29%.

أما صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية فبلغ 84 مليون ريال، مقابل 98 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 14%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.3 ريال، مقابل 1.55 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.