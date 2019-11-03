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أخبار الشركات- محلية

أرباح "ساب" تتراجع إلى 1.06 مليار ريال خلال الربع الثالث

"الاقتصادية" من الرياض

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للبنك السعودي البريطاني "ساب" إلى 1.06 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 1 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.09%.

وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 1.99 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 1.41 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 41%.
 
بينما بلغ اجمالي ربح العمليات 2.57 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 1.86 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 38%.

أما صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية فبلغ 1.9 مليار ريال، مقابل 2.86 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 33%.
كما بلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال الفترة الحالية 152.5 مليار ريال، مقابل 112.12 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 36%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.12 ريال، مقابل 1.91 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

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