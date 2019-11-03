أرباح "ساب" تتراجع إلى 1.06 مليار ريال خلال الربع الثالث

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للبنك السعودي البريطاني "ساب" إلى 1.06 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 1 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.09%.

وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 1.99 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 1.41 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 41%.



بينما بلغ اجمالي ربح العمليات 2.57 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 1.86 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 38%.

أما صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية فبلغ 1.9 مليار ريال، مقابل 2.86 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 33%.

كما بلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال الفترة الحالية 152.5 مليار ريال، مقابل 112.12 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 36%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.12 ريال، مقابل 1.91 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.