مجلس إدارة "سدافكو" يوصي بشراء 2.75 مليون سهم من أسهم الشركة كأسهم خزينة

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، إنها تعتزم شراء أسهمها كأسهم خزينة حيث يرى المجلس أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة.

وفي بيان للشركة قالت، إنه بناء على ذلك يوصي المجلس بشراء الشركة لأسهمها بما لا يتجاوز 8.46% من رأس المال 2.75 مليون سهم بغرض استخدامها كأسهم خزينة خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية القادمة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الأخذ في الاعتبار أن لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت من الأوقات 10% من فئة الأسهم محل عملية الشراء.

وأشارت الشركة أنه سيتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية، كما سيتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.