سعر الدولار يستمر بالتراجع أمام الليرة اللبنانية في سوق السوداء

لليوم الثاني على التوالي، ومع عودة المصارف إلى طبيعة عملها، لا يزال سعر الدولار يواصل تراجعه مقابل الليرة اللبنانية، بعدما وصل خلال فترة الحراك الشعبي في لبنان إلى 1800- 1900، وخلال الأيام الثلاثة الماضية، وصل في السوق السوداء إلى 1700-1600، وتراجع اليوم إلى 1575-1550.

وكشفت مصادر مالية أنّ هذا التراجع سيستمر مع بداية الأسبوع المقبل في السوق السوداء علمًا بأن الدولار في المصارف بقي على السعر الرسمي لمصرف لبنان.

