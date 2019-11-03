«موسم الرياض» .. أرقام قياسية لزواره تتجاوز 5 ملايين في 22 يوما

سجلت فعاليات وبرامج موسم الرياض حضورا جماهيريا مميزا يقدر بنحو خمسة ملايين زائر استقطبتهم الفعاليات خلال ما يقارب 22 يوما من بداية الموسم، وتصدرت منطقة "الرياض بوليفارد" الأكثر توافدا للزوار خلال الأيام الماضية.

ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة لها على عدد من الفعاليات إقبالا من فئات مختلفة من سكان الرياض خاصة الأسر إذ اكتظت الساحات والفعاليات المتنوعة بالعائلات الحريصة على اصطحاب أبنائهم للمشاركة.

وشهدت الفعاليات حضور نحو 175 ألف زائر حيث استقبل "الرياض بوليفارد" أكثر من 70 ألف زائر، وواجهة الرياض 30 ألف زائر، والملز 30 ألف زائر، ورياض ونتر وندرلاند ونبض الرياض 20 ألف زائر، إضافة إلى رياض سفاري يسجل حضور ما يقارب ثلاثة آلاف زائر، وألفي زائر في حي المربع.

وأبهر "الرياض بوليفارد" بعروضه المقدمة للجماهير كبارا وصغارا إذ استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، فيما جذبت "النافورة الراقصة"، والعروض المائية وثلاثية الأبعاد آلاف الجماهير.

وتستمر فعاليات الرياض حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر)، وسط نجاح كبير في أيام قليلة. وأوضح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن "موسم الرياض" حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ المملكة، بأكثر من 400 مليون ريال، كما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال.

وأشار في وقت سابق إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق وصلت إلى 98 في المائة، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية - الرياض 40 في المائة، إضافة إلى وجود 24 ألف وظيفة، وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي.

وتوعدت الهيئة العامة للترفيه، بملاحقة كل من يثبت ضلوعه في بيع تذاكر "موسم الرياض" في السوق السوداء التي تنشط في مثل هذه المناسبات موضحة أنه ستتم محاسبته قانونيا.

وتتضمن العروض التي ستقدم خلال الأيام المقبلة في موسم الرياض عروضا حماسية من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهي و"مولات" تجارية تحتوي على جميع الماركات العالمية، وكثير من الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية.

وينقسم موسم الرياض لعديد من الفعاليات أهمها "الرياض بوليفارد" الذي يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق الذي يحتوي على مسرحيات وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجرا للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، وعشر ماركات عالمية ومطاعم ومقاه وفود تركس وليال سعودية وشعبية على مدار الساعة، إضافة إلى النافورة.