الثلاثاء المقبل .. «حكايا مسك» يدعو المواهب الشابة إلى تجربة التفاعل مع صناعة المشاهد

بمشاركة واسعة من القادة والمبدعين في مجال الإنتاج المرئي، يطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" مبادرة "حكايا مسك 2019" ضمن فعاليات موسم الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث ستشارك أسماء بارزة في عالم الإنتاج والإخراج من أفراد وشركات محلية وعالمية.

تهدف مبادرة "حكايا مسك"، التي تنعقد بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض، إلى استقطاب المواهب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية، من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.

تتيح "حكايا مسك" للشباب المبدع فتح قنوات تواصل مع المختصين لتطوير مواهبهم والتعرف على آخر التطورات في مجالاتهم، وتمكينهم من استلهام الأفكار من التفاصيل الصغيرة والظروف المحيطة، وتعليمهم آليات تحويل الأفكار الملهمة إلى خطوات عملية يمكن تحقيقها واقعيا، كما تشجع الفعاليات الشباب على الشروع في تطبيق أفكارهم من خلال تعريفهم بالطرق المبتكرة لذلك.

تتميز "حكايا 2019" عن النسخ السابقة، بالربط والتكامل، حيث تخطو الفعالية نحو عالم التوثيق بمفهوم جديد في فضاء متكامل لعالم صناعة المحتوى المرئي والمسموع، وتجسيد الأفكار إلى واقع ملموس، حيث تربط "حكايا مسك 2019" جميع "الحكايا" السابقة ببعضها، فتتحول كل الأفكار والرسومات والنصوص إلى مشاهد حية.

قال زياد الشبل مدير مشروع "حكايا مسك"، "إن أبرز ما يميز النسخة الجديدة هو الرحلة التفاعلية، إذ تقدم "حكايا مسك" رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل، يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام".

أشار الشبل إلى أن "حكايا مسك 2019" تنقل زوارها إلى مستوى متقدم من الإمكانات والآليات في صنع المشهد بمشاركة من شركات عالمية ومحلية كبرى، مضيفا "تتنوع ورش العمل في "حكايا مسك" لتهتم بالجانب التطبيقي أكثر، وتركز على إكساب الزائر معارف متنوعة في مجال صناعة المشاهد، التي تقدمها عدة شركات وأكاديميات مختصة، بحيث يتاح للزوار إما المشاركة التفاعلية في ورش العمل أو مشاهدة ما يحدث في مقاعد مخصصة للمتفرجين".

تشتمل الفعالية على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، وعروض الأفلام.

تأتي الفعالية في ظل حرص مركز مبادرات "مسك الخيرية" وموسم الرياض على الاهتمام بالإبداع، وتوفير المنصات المختلفة التي تكتشف وتنمي وتمكن الشباب من الجنسين، وتراعي قدراتهم المتصاعدة والتطورات التقنية.

إلى ذلك أعلن مركز المبادرات التابع لـ"مسك الخيرية" ممثلا في مبادرة "الزمالة والتدريب" عن إطلاق برنامج التدريب التعاوني "مسك - آمالا"، الذي يمنح الكوادر الوطنية الشابة فرصة لتطوير مهاراتها المهنية وإثراء خبرتها العملية عبر واحد من أبرز المشاريع الوطنية التي ستغير معالم السياحة في المملكة.

يهدف البرنامج إلى تهيئة الطلاب والطالبات حديثي التخرج للانضمام إلى سوق العمل ومضاعفة فرصهم الوظيفية لدى أصحاب الأعمال، من خلال الانخراط في أنشطة عملية، إلى جانب أبرز المواهب العالمية لتطوير "ريفييرا الشرق الأوسط" في شمالي غرب المملكة على امتداد البحر الأحمر.

يمتد البرنامج التدريبي على مدار ستة أشهر، وسيشارك المتدربون خلاله في عدة فرق للتعرف على مجالات الاختصاص المهني وممارسة المعارف الأكاديمية المكتسبة في بيئة عملية حقيقية، إلى جانب التعاون مع أعضاء الفرق الأخرى في إدارة المشاريع وإنجازها.

يعتمد مشروع "آمالا"، الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في العام الماضي، على إرساء مفهوم جديد للسياحة الفاخرة المتمركزة حول النقاهة والصحة والعلاج، وسيدشن على مساحة 3,800 كيلو متر مربع ويستهدف 2.5 مليون سائح ويوفر نحو 22 ألف فرصة عمل.