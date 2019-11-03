الاتحاد ينتظر بيدرو إيمانويل .. ويتحوط ببديل

شرعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في فتح ملف اسم مدرب أوروبي جديد تحسبا لأي طارئ قد يوقف التفاوض مع البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب فريق ألميريا الإسباني لكرة القدم، لتسلم قيادة فريقها من الوطني محمد العبدلي إثر إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا.

وتشير المصادر إلى أن المدرب الجديد كان ضمن خيارات الاتحاد في فترة سابقة، إلا أن ظهور اسم بيدرو الذي يعرف الكرة السعودية جيدا، أضعف أسهمه قبل أن ترتفع مجددا، حال تعثرت المفاوضات مع الأخير.

ورفض أنمار الإفصاح عن أي تفاصيل حول هوية المدرب البديل، وأكد في الوقت نفسه أقتراب الاتفاق معه، وسيتم الإعلان عنه رسميا خلال أسبوع من الآن، واكتفى بالقول "ليس لدي أي تفاصيل أكثر، وسنفصح عنه بعد الاتفاق معه".

وأوضحت المصادر نفسها، أن قرار الاستغناء عن الأجانب سيكون بعد التعاقد مع المدرب الجديد ومعرفة احتياجاته، مشيرة إلى ما تردد حول الثلاثي الأرجنتيني إميليانو فيشيو، الصربي ألكسندر بريجوفيتش، والتشيلي كارلوس فيلانويفا الذي ليس له وجود على أرض الواقع، وسيظل الحال كما هو عليه إلى حين الانتهاء من ملف التدريب وتولي المدرب مهمته وأن ذلك سيتم بالتنسيق مع إدارة النادي.

من جهة ثانية، واصل الاتحاد تدريباته تحت قيادة المدرب العبدلي أمس استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي غدا في إياب دور الـ16 من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الاتحاد قد كسب جولة الذهاب خارج أرضه 2 / 1، ويدخل المباراة بخيارات عديدة للتأهل إلى ربع النهائي.

يشار إلى أن تدريب الأمس شهد وجود أسامة المولد مدير الكرة، الذي سيمارس مهامه حتى لقاء الوصل، رغم أنه قدم استقالته من منصبه إثر تتابع الخسائر "ست هزائم خلال في تسع جولات"، حيث لم يحصد سوى تسع نقاط.