النصر يعزف .. ويقترب

فيما لم يضيع فريق النصر لكرة القدم الفرصة وخطف الوصافة بفوزه على أبها 4 / 0، حرم التعاون ضيفه الشباب من الوصول إليها بعدما تغلب عليه 3 / 1، واكتفى العدالة والحزم بالتعادل 2/2 في الجولة التاسعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى (17 نقطة) محتلا المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الأهلي والفيصلي بذات الرصيد وله مباراة مؤجلة مع الفيصلي، كما رفع التعاون رصيده إلى (13 نقطة)، الحزم (14 نقطة)، والعدالة (8 نقاط)، توقف الشباب عند (15 نقطة)، وأبها (11 نقطة).

وحصد النصر المليون بحضور جماهيري بلغ 15632 مشجعا، بينما فشل في ذلك العدالة بحضور لم يتجاوز الـ 8134، وأيضا التعاون بعدد 3566 مشجعا فقط.

في الرياض، قرب النصر المسافة بينه والهلال المتصدر بـ(20 نقطة) حيث له مباراة مؤجلة أمام الفيصلي، متجاوزا الأهلي والفيصلي، عندما عزف واكتسح ضيفه أبها برباعية نظيفة استهلها مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله (8)، قبل أن يسجل يحيى الشهري الهدف الثاني (25)، ليعود حمدالله بالهدف الثالث من ركلة جزاء (45)، وأضاف مواطنه نور الدين أمرابط الهدف الرابع (57).

في بريدة، كان التعاون على موعد مع نصر جديد بعد الفيصلي 2 /1، أوقف به تقدم الشباب وحرمه من الوصافة، بعد أن مزق شباكه بثلاثية سجلها، هيلدون أوجوستو من الرأس الأخضر من ركلة جزاء (18)، وعبدالمجيد السواط في (70)، والكاميروني ليندر تاومبا أجمل الأهداف عندما وضع الكرة ذكية فوق فاروق بن مصطفى حارس الشباب (80)، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه المهاجم الكولمبي دانيلو اسبريليا (47).

في الأحساء، غنم العدالة نقطة من الحزم بالتعادل 2/2 بعد أربع خسائر متتالية، رغم أنه كان متقدما حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وكان الحزم هو البادئ بالتسجيل عبر لاعبه السنغالي إبراهيما تانديا (22) قبل أن ينتفض العدالة بهدفين سجلهما المدغشقري كاروليس أندريا ماستينور (59 و71)، إلا أن الحزم سجل هدف التعادل عن طريق محمد علي الزبيدي (93).