عشاء جروس .. والصلح مع بلايلي

احتوى الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في الأهلي، الخلاف بين المدرب السويسري كريستيان جروس، والجزائري يوسف بلايلي، بثلاثة اجتماعات بدأت مع والد اللاعب، الذي يعمل وكيلا لأعماله قبل تدريب الأمس، ومع اللاعب نفسه، قبل أن يجمعه بالمدرب عقب نهاية التدريب.
وكان بلايلي، قد عبر عن قرار جروس، بتغييره في الدقيقة الـ60 وتعويضه بسلمان المؤشر، خلال ديربي الاتحاد 2 / 1، في الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بركل قارورة المياه وتعمد عدم مصافحة المدرب.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها، أن الأمير منصور بن مشعل، اجتمع بكل الأطراف ثلاث مرات قبل وبعد الحصة التدريبية، وقالت، "الخلاف بين المدرب واللاعب ليس كبيرا، كل ما في الأمر الحماس والرغبة التي كان عليهما الأخير لاستكمال الديربي".
من جهة أخرى، احتفل جروس، مع اللاعبين والأجهزة الإدارية والطبية بمأدبة عشاء "مشويات"، بعد تحقيق الانتصار في الديربي.
وكان جروس قد اجتمع باللاعبين قبيل بدء التدريبات، وأشاد بالمستوى الفني الذي قدموه في نزالهم الأخير، وقال "ظهر الفريق بشكل جيد، كانت هناك أخطاء فنية سنتحدث عنها لاحقا، ولكن نريد أن نكون أفضل بهذا الشكل وأقوى".
ميدانيا، واصل الأهلي تدريباته استعدادا لملاقاة الجندل "درجة ثانية"، لحساب مرحلة الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ فرض الجهاز الفني فقرات لياقية وتكتيكية.
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