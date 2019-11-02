البنك المركزي الكولومبي: توقعات بارتفاع التضخم الأساسي إلى مارس

تشير توقعات إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي في كولومبيا حتى مارس المقبل قبل أن يقترب من المعدل المستهدف للبنك المركزي في النصف الثاني من عام 2020، وفقًا لتقرير السياسة النقدية للبنك.

وأوضحت التوقعات ارتفاع التضخم لأكثر من 3% قبل أن يعود ليقترب من المعدل المستهدف للبنك العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي حوالي 3.8% في نهاية العام قبل الاقتراب من 3% في العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في عام 2019، وبنسبة 3.3% في عام .2020