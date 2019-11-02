قفزت الأرباح التشغيلية لشركة "بيركشاير هاثاواي" الأمريكية الاستثمارية القابضة بنسبة 14% لتسجل مستوى قياسيا في الربع الثالث.
وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن الأرباح التشغيلية للشركة بلغت 7.86 مليار دولار .
وارتفعت الإيرادات بنسبة 2.4%، لتصل قيمة الإيرادات النقدية للشركة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 128 مليار دولار.
يشار إلى أن بيركشاير هاثاواي هي شركة قابضة مقرها الرئيسي في أوماها بولاية نبراسكا ، بالولايات المتحدة، وتدير عددا من الشركات الفرعية. ووارين بافيت هو رئيس الشركة ومديرها التنفيذي.
أرباح "بيركشاير هاثاواي" تسجل رقما قياسيا في الربع الثالث
قفزت الأرباح التشغيلية لشركة "بيركشاير هاثاواي" الأمريكية الاستثمارية القابضة بنسبة 14% لتسجل مستوى قياسيا في الربع الثالث.
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