أرباح "بيركشاير هاثاواي" تسجل رقما قياسيا في الربع الثالث

قفزت الأرباح التشغيلية لشركة "بيركشاير هاثاواي" الأمريكية الاستثمارية القابضة بنسبة 14% لتسجل مستوى قياسيا في الربع الثالث.

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن الأرباح التشغيلية للشركة بلغت 7.86 مليار دولار .

وارتفعت الإيرادات بنسبة 2.4%، لتصل قيمة الإيرادات النقدية للشركة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 128 مليار دولار.

يشار إلى أن بيركشاير هاثاواي هي شركة قابضة مقرها الرئيسي في أوماها بولاية نبراسكا ، بالولايات المتحدة، وتدير عددا من الشركات الفرعية. ووارين بافيت هو رئيس الشركة ومديرها التنفيذي.