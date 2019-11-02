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أخبار الشركات- عالمية

أرباح "بيركشاير هاثاواي" تسجل رقما قياسيا في الربع الثالث

"الاقتصادية" من الرياض

قفزت الأرباح التشغيلية لشركة "بيركشاير هاثاواي" الأمريكية الاستثمارية القابضة بنسبة 14% لتسجل مستوى قياسيا في الربع الثالث.
وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن الأرباح التشغيلية للشركة بلغت 7.86 مليار دولار .
وارتفعت الإيرادات بنسبة 2.4%، لتصل قيمة الإيرادات النقدية للشركة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 128 مليار دولار.
يشار إلى أن بيركشاير هاثاواي هي شركة قابضة مقرها الرئيسي في أوماها بولاية نبراسكا ، بالولايات المتحدة، وتدير عددا من الشركات الفرعية. ووارين بافيت هو رئيس الشركة ومديرها التنفيذي.

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