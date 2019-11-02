ارتفاع العملات الرقمية أمام الدولار.. بيتكوين ترتفع 1.3% إلى 9333 دولارا

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 1.3%منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى تسعة آلاف و333 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة الريبل المشفرة ارتفع بنسبة1% إلى 29سنت، وهي حاليا أقل بنسبة 91% من أعلى سعر لها بلغته وهو 3.32 دولار في 4 كانون ثان/يناير .2018 وانخفضت خلال العام الحالى بنسبة 15%.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين تسعة آلاف 197 دولار وتسعة آلاف و397 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 53% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.

وانخفضت عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 0.2% إلى 184 دولار.