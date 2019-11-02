إنشاء أكاديمية جولف في السفارات

وقعت الهيئة العامة لحي السفارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد السعودي للجولف، لإنشاء أكاديمية وملعب للجولف في حي السفارات، وهو ما يعد تجربة فريدة تلبي متطلبات الحياة العصرية جميعا في حي السفارات، حيث يضم المشروع ملعبا للجولف وأكاديمية بمواصفات عالمية، إضافة إلى مجمع سكني ومرافق ترفيهية وصالة رياضية.

ووقع الاتفاقية من جانب هيئة حي السفارات الدكتور فهد بن مشيط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات ومن جانب الاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور الرئيس التنفيذي، حيث رحب بهذه الاتفاقية، وقال "ستكون معينا لانطلاقة استراتيجية لرياضة الجولف في حي السفارات ومن خلال التجمعات الكبيرة كعمل دأب الاتحاد على توسيع نطاقه".

من جهته، قال ابن مشيط "المشروع يأتي ضمن خطط الهيئة العامة لحي السفارات لإقامة منشآت استراتيجية والتركيز على أن يوفر المشروع نمط حياة راقيا يليق بحي السفارات الذي يجمع عديدا من ثقافات العالم".