النصر.. محاصرة الهلال بأبها

سيرفع فريق النصر لكرة القدم، شعار الفوز ولا شيء غيره حينما يستقبل أبها، فيما يلتقي التعاون بالشباب، والعدالة مع الحزم، في ختام المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويمتلك الشباب (15 نقطة)، النصر (14 نقطة)، الحزم (13 نقطة) أبها (11 نقطة)، التعاون (10 نقاط)، والعدالة (7 نقاط).
في الرياض، يضع النصر، نقاط منافسه أبها، فوق كل اعتبار حتى يقلص الفارق مع الهلال المتصدر، إلى ثلاث نقاط فقط خاصة بعد تعثر الأخير بالتعادل مع الفتح 3/3، وقبلها فوز الأصفر في ديربي الرياض 2 /1.
وفي حال فوز النصر، فإنه سيتساوى مع الأهلي والفيصلي ولكل منهم (17 نقطة)، علما بأن للأصفر لقاء مؤجلا مع الأخير من المرحلة السادسة سيلعب الأربعاء المقبل.
في المقابل، فإن أبها، يلج اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عودته من جدة بثلاث نقاط ثمينة عقب تخطي الاتحاد 2 /1، وبالتالي سيعمل لإسقاط أحد الكبار من جديد.
وفي بريدة، يشتعل الصراع بين التعاون، والشباب، في ظل بحث كل منهما عن زيادة الرصيد النقطي، بعد أن فاز أصحاب الأرض على الفيصلي 2 /1، بينما أسقط الشباب نظيره الوحدة 2 /0.
وفي الأحساء، يتوجب على العدالة، الخروج من نفق النتائج المتراجعة على حساب ضيفه الحزم، بعد خسارته في ثلاث جولات أمام كل من ـ الشباب 0 /1، الفتح 3 /5، والاتفاق 0 /1، بينما يتطلع الضيوف إلى استكمال مشوار الانتصارات بعد فوزه أخيرا على الأهلي 2 /1 ضمن المرحلة الماضية من الدوري.
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