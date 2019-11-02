الحمود: الحزم .. حديث المجالس

شدد سلطان الحمود أمين عام نادي الحزم، أن سقف طموحات فريقه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ارتفعت بعد النتائج الممتازة خلال الجولات الماضية من منافسة الدوري، وتبادل الكراسي في سلم ترتيب فرق المسابقة، حيث يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة وأصبح أحد المنافسين على المراكز الأربعة الأولى في الدوري.

وتابع "من حقنا أن نسعى في السباق إلى احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى، والمستويات والنتائج التي نقدمها تعطينا الحق في رفع سقف طموحنا، وحزم الصمود الآن واثق الخطى ورسم له كريزمة معينة ومميزة، وأصبح حديث المجالس ويسمونه الآن بـ"صائد الكبار"، وأنا أقول إنه أصبح كبيرا يصيد أقرانه الكبار".

ونجح الحزم خارج أرضه في الفوز على النصر حامل اللقب والاتحاد والأهلي على أرضه وبين جماهيره، إضافة للتعادل بعيدا عن ملعبه بالتعادل مع التعاون حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال "اليوم ضمن الجولة التاسعة أمام مستضيفه العدالة الذي يطمح هو الآخر إلى العودة للنتائج القوية التي بدأ بها المسابقة ويصعب عندما يلعب في أرضه وبين جماهيره وسيبحث عن الفوز فقط، وبعد الجولة الثامنة أصبحت الفرق متقاربة في النقاط وما زال الوقت مبكرا للحديث عمن سينافس".

وطالب لاعبي فريقه بالابتعاد عن الشد والثقة المفرطة خلال مواجهة العدالة اليوم خاصة في نشوة الفوز بعد النتائج المميزة، حيث قلل في الوقت نفسه من تأثير النقص بغياب البرازيلي لويز مورالها، وفارس العياف عن لقاء اليوم رغم أهميتهما في خريطة الفريق واعتماد المدرب الروماني دانيال إيسايلا عليهما وذلك لوجود البديل الجاهز.

وتمنى ألا يكون تأثير قرارات الحكم عليهم، وقال "أمام العدالة نريد العدالة، فكم مرة ظلمنا التحكيم ولم تنصفنا تقنية الفيديو VAR في عديد من اللقطات في المباريات، أو يتجاهل الطاقم التحكيمي العودة للتقنية، لذا أتمنى اختيار حكام مميزين ذوي كفاءات عالية كيلا يهضم حق أي فريق، أعطوني حكما عادلا وأرموني في الملعب".