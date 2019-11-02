المعجل: سنبقى في دائرة المنافسة

شدد خالد المعجل مدير فريق الشباب لكرة القدم، على قدرة فريقه تجاوز عقبة التعاون اليوم ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين رغم النقص الذي يعانيه الفريق بسبب الإصابات.
ويغيب عن الشباب اليوم محمد السهلاوي، أحمد شراحيلي، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، عبدالله الشامخ، تركي العمار، عمران الياس، وحسن معاذ للإصابات وبعض الأسباب المختلفة.
ونوه إلى أن مباراة الشباب مع التعاون، ستكون صعبة للفريقين نظرا لرغبتهما في تحقيق نقاطها، وقال "فريقنا جاهز للمباراة رغم غياب بعض العناصر بسبب الإصابات، لكن سيكون هدفنا هو حصد نقاط المباراة الثلاث فقط من أجل مواصلة الانتصارات وحصد النقاط ليبقى الشباب في دائرة التنافس مع الأربعة الأوائل على الصدارة".
وأضاف "تحقيق نقاط مباراة الليلة سيكون له مردود إيجابي قوي للفريق قبل مباراته المقبلة أمام شباب الأردن في إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال".
وأثنى على التعاون، وقال "يقدم مستويات رائعة، لذلك تجاوزه يحتاج تركيزا عاليا، لكننا نثق في إمكانات لاعبي الشباب الذين سيدخلون اللقاء بالإصرار والعزيمة، وسيحققون مبتغاهم بعد تطبيق تعليمات مدربهم بكل جدية وتركيز، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفا لنا بإذن لله وأن يبعد عنا سوء الحظ".
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