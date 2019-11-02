القصري: بوعد اللاعبين .. سننتصر

وصف التونسي إسكندر القصري، مدرب فريق العدالة لكرة القدم، مواجهة الحزم اليوم ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالصعبة، معللا ذلك أن الخصم يقدم نتائج ومستويات مميزة في الجولات الأخيرة من الدوري، وقال "الحزم تطور كثيرا، رغم أن المواجهة ستلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، لكن علينا الحذر واللعب من أجل الفوز فقط. النقاط في غاية الأهمية كون الفريق تعرض لخسائر متتالية لا نستحق أن نخسرها".
وتعد المباراة الأولى لهما في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، لكنهما تقابلا في دوري الدرجة الأولى موسم 2016 /2017، وفاز الحزم 4 /0 في الدوري الأول ثم تعادلا 1/1 في الدور الثاني.
وامتدح مدرب العدالة لاعبي فريقه، وقال "قطعوا وعدا بأنهم سيسعون إلى تقديم أفضل ما لديهم للعودة إلى المسار الإيجابي في المواجهات وكسب النقاط كاملة".
وزاد، "عملنا بشكل مميز لتصحيح كل الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الجولات الماضية. أكثر ما يريحني هو أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية تجاه فريقهم، وأن هدفهم الحصول على نتائج إيجابية في كل مواجهة، وما أراه من روح في التدريبات يجعلني أكثر اطمئنانا بأن الفريق قادر على العودة إلى الانتصارات".
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