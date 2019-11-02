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مَن سارَ على الدرب وَصَلْ

أ .د. عبد الله الدايل
هذا التعبير بحكم التركيب والمجاز كناية عن وجوب الجدّ والاجتهاد من أجل الوصول إلى الهدف المشهود مهما طال الزمن، وازدادت العقبات؛ وهو مثل شَاعَ استعماله؛ قال الشاعر:
لا تَقُلْ قد ذَهَبَتْ أَرْبابه
كُلّ من سار على الدرب وصل
كنا وما نزال نُرَدّدْ: مَنْ جَدَّ وَجَدْ، ومَنْ زَرَعَ حَصَدْ، ومن سارَ على الدّرْبِ وَصَلْ. فهذه أمثال نردّدها أمام أولادنا وطلابنا لتحفيزهم، وشاعت لما فيها من البلاغة القائمة على المجاز والمؤثرة في النفوس.
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