مَن سارَ على الدرب وَصَلْ

هذا التعبير بحكم التركيب والمجاز كناية عن وجوب الجدّ والاجتهاد من أجل الوصول إلى الهدف المشهود مهما طال الزمن، وازدادت العقبات؛ وهو مثل شَاعَ استعماله؛ قال الشاعر:
لا تَقُلْ قد ذَهَبَتْ أَرْبابه
كُلّ من سار على الدرب وصل
كنا وما نزال نُرَدّدْ: مَنْ جَدَّ وَجَدْ، ومَنْ زَرَعَ حَصَدْ، ومن سارَ على الدّرْبِ وَصَلْ. فهذه أمثال نردّدها أمام أولادنا وطلابنا لتحفيزهم، وشاعت لما فيها من البلاغة القائمة على المجاز والمؤثرة في النفوس.
الناس
- اليوم.. لائحة الذوق العام ترصد الملابس غير المحتشمة والألفاظ المسيئة
- بالألعاب النارية والشوارع المزينة.. «موسم العيد» يعزز البهجة في مناطق المملكة
- اليوم.. انطلاقة ساحرة لموسم الرياض في «البوليفارد»
- معرض «100 عام».. لوحات فنية للقدس بين زمانين
- افتتاح أول دار سينما في المنطقة الشرقية
- عندما يتوارى الخبر الكاذب بخبر أكذب منه!
- "نيوم" تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف
- موسم الرياض.. صناعة ترفيه وجودة حياة
- «البيئة»: لا رسوم على استهلاك مياه الآبار في المزارع.. والعدادات لقياس الاستخدامات
- .. وبدأت ليالي «بوليفارد».. أنت في الرياض
أضف تعليق