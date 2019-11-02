مَن سارَ على الدرب وَصَلْ

هذا التعبير بحكم التركيب والمجاز كناية عن وجوب الجدّ والاجتهاد من أجل الوصول إلى الهدف المشهود مهما طال الزمن، وازدادت العقبات؛ وهو مثل شَاعَ استعماله؛ قال الشاعر:

لا تَقُلْ قد ذَهَبَتْ أَرْبابه

كُلّ من سار على الدرب وصل

كنا وما نزال نُرَدّدْ: مَنْ جَدَّ وَجَدْ، ومَنْ زَرَعَ حَصَدْ، ومن سارَ على الدّرْبِ وَصَلْ. فهذه أمثال نردّدها أمام أولادنا وطلابنا لتحفيزهم، وشاعت لما فيها من البلاغة القائمة على المجاز والمؤثرة في النفوس.