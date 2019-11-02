أدغال العالم وصحاريها مغامرة جديدة لمحبي السفاري

وسط أجواء تغمرها المفاجآت والمغامرات والإثارة، انطلقت فعاليات "الرياض سفاري" في العاصمة أمس، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث عاش الزوار يوما حافلا بتجارب جديدة، تقام للمرة الأولى في المملكة.

ورصدت "الاقتصادية" حضورا كبيرا من محبي المغامرات للمتنزه، حيث حرص عديد منهم على اصطحاب أسرهم، وخوض تجارب مميزة في رحلة حقيقية بين حيوانات الغابات وأجواء البراري.

واستمتع الزوار بعديد من العروض الإفريقية، والمسرح المفتوح، الذي شمل عروضا حية للصغار والكبار، في جو مملوء بالمتعة والمغامرة.

وتعد "الرياض سفاري" أول منطقة سفاري مفتوحة في المملكة، تضم أكثر من 800 حيوان في مكان واحد.

ووفقا للجهة المشرفة، ستكون تجربة رحلات السفاري من خلال رحلة داخل منطقة مخصصة، يتم التنقل فيها بسيارات صممت بشكل خاص لهذا النوع من الرحلات، وفق أعلى معايير الأمان، بهدف الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة والمفترسة من قرب داخل بيئتها الطبيعية، مثل النمر الذهبي والأبيض، والأسود الإفريقية.

وحددت الجهة المنظمة للفعالية أسعار الدخول، حيث ستكون 50 ريالا للدخول إلى المتنزه العام، و150 ريالا شاملة جولات السفاري، وبينت أن موعد انطلاق رحلات السفاري من الـ11 صباحا حتى الـ03:30 عصرا، لمدة 40 دقيقة في كل رحلة. إلى ذلك زينت أبراج الرياض التجارية الكبرى مساء أمس بالألعاب النارية لمدة خمس دقائق، حيث شهد برج المجدول، وبرج الفيصلية، وبرج المملكة، حضورا مميزا في الألعاب النارية، وذلك عند الساعة التاسعة مساء، وشاهد سكان وزوار الرياض الألعاب النارية التي جذبتهم وحققت حضورا كبيرا ضمن فعاليات الموسم، في حين تستمر فعاليات موسم الرياض في ظل الإقبال الكبير، الذي تشهده جميع المواقع، التي تتضمن البرامج والفعاليات الترفيهية إلى جانب ما تشهده من فعاليات اقتصادية دولية ورياضية، وتعمل الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع المؤسسات والهيئات خلال فترة فعاليات #موسم_الرياض التي تستمر حتى منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وتمتد فعاليات موسم الرياض التي تتجاوز ثلاثة آلاف فعالية في 12 موقعا في مختلف أنحاء العاصمة. ويؤمل أن يستقطب الموسم أكثر من خمسة ملايين زائر، يتوقع أن يكون من بينهم مليون سائح أجنبي، من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والرياضية والعروض الحصرية والمسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك، والألعاب.