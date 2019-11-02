«متناقضات متناغمة» .. إبداع بكومة من الحديد يبهر الزوار

في أحد الأجنحة المشاركة في معرض أسبوع "مسك الفنون" 2019، الذي يسمى معرض متناقضات متناغمة، ستجد في إحدى زوايا المعرض كومة من الحديد المتناغم بعد أن كان في عداد التالف من المواد، لكن هذا الحديد بعد تسليط الإنارة عليه سيعكس حكايات إيجابية على الحائط.

وابتكرت إحدى الفنانات هذا العمل المتقن، عبر استخدام مواد معاد تدويرها، لتقدم للجمهور هذا المعرض النادر الذي يضم عديدا من الأعمال الفنية المبتكرة.

وأوضحت لولوة الحمود منسقة معرض متناقضات متناغمة، أن اسم المعرض جاء وفق العنوان الرئيس لأسبوع "مسك الفنون" وهو التجربة، مشيرة إلى أن كثيرا من الفنانين المشاركين بأعمالهم في هذا المعرض استخدموا في أعمالهم الشيء ونقيضه، الأمر الذي يعطي أعمالا فنية معبرة وذات معنى.

وبينت أن المعرض يضم أعمال 22 فنانا من المملكة ومختلف أنحاء العالم، مثل روسيا وفرنسا والصين وأمريكا والبرازيل والبحرين واليمن وسورية والجزائر وتونس وأذربيجان.

ويضم المعرض العمل الفني للفنانة البحرينية هلا آل خليفة، الذي نتج عنه فيلم مرئي، وهو عبارة عن شبكة للصيد والبحث عن اللؤلؤ تم عقد عديد من الأقمشة السوداء على زواياه، ويمثل عدد الأقمشة المربوطة بالشباك عدد الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن بعد ذهاب الزوج إلى صيد الأسماك والبحث عن اللؤلؤ، لكنه لم يعد.

ويضم أعمال الفنان الفرنسي الشهير فيكتور فازاريلي الذي يعد عراب الخداع البصري في الأعمال الفنية، ويعتمد في لوحاته على إعطاء المشاهد لمحات مختلفة باختلاف زاوية المشاهدة، ويعد هذا الفنان الفرنسي أول من ابتدع فن الخداع البصري وتبعه في مدرسته كثير من الفنانين.

يذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، أطلق مبادرة أسبوع مسك الفنون 2019 تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية، وذلك على مدى خمسة أيام بدأت منذ 29 تشرين الأول (أكتوبر).