"فيسبوك" تختبر تشفير المكالمات الصوتية والمرئية

تتجه "فيسبوك" قريبا إلى إتاحة ميزة "المحادثات السرية" للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، لمستخدمي تطبيق "ماسنجر" التابع لها.

واكتشفت خبيرة التطبيقات، جين مانشون وونج، أدلة على أن العملاق التكنولوجي يختبر تشفير المكالمات المرئية والصوتية في "ماسنجر" خلال المحادثات السرية، من أجل حماية خصوصية المستخدمين ومنع الجهات الخارجية من التجسس عليهم.

ومع ذلك، قال كثيرون إنهم سيرفضون استخدام هذه الميزة الجديدة، لأنهم لا يعتقدون أن موقع التواصل الاجتماعي سيمتنع عن الاستماع إلى محادثاتهم.

وأطلقت "فيسبوك" خدمة المحادثات السرية على "ماسنجر" لأول مرة، في عام 2016، تضمنت أيضا خيار تحديد التوقيت لكل سلسلة رسائل، ما يتيح للمستخدمين إمكانية التدمير الذاتي للرسائل بطريقة مشابهة للرسائل في "سناب شات" وذلك بحسب "سكاي نيوز".

واستخدمت "أبل" التشفير في "آي ماسيج" لأعوام عديدة، وأضاف تطبيق "فايبر" الميزة منذ بضعة أشهر، لكن ميزة "فيسبوك" مختلفة، لأنه لا يتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي، بل يجب أن يقوم المستخدم بتفعيل المحادثات المشفرة يدويا.

ونظرا إلى أن الميزة لا تزال قيد الاختبار، فإن "فيسبوك" لم تعلنها بعد ولم تكشف عما إذا كانت ستطرحها رسميا في تطبيقها أم لا.