مرض نادر يبقي رجلا في العقد الثالث على هيئة طفل

يعاني رجل صيني (34 عاما) مرضا نادرا يجعله يبدو طفلا، بعد أن تعرض إلى إصابة في الرأس منذ كان في السادسة من عمره تسببت في توقف نموه.

وبدأت مشكلة تشو شنجكاي، وهو من منطقة ريفية وسط الصين، في عمر ستة أعوام، عندما أصيب في رأسه بحجر، بينما كان يلعب مع أطفال آخرين، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

ويقول والدا تشو، إنه أصيب بحمى لمدة ثلاثة أيام متواصلة، فلجأوا إلى المستشفى، وهناك اكتشف الأطباء تجلط الدم في دماغه، وأجروا عملية جراحية طارئة لإزالته.

وتعافى الطفل بشكل جيد، وبدت حياته طبيعية لبضعة أعوام بعد ذلك، لكن في سن التاسعة لاحظت عائلته تشو أنه لا ينمو مقارنة بالأطفال الآخرين في عمره. في الواقع، بدا كأنه لم ينمُ على الإطلاق منذ الحادثة.

ولجأ والدا تشو إلى مستشفى إقليمي لإجراء فحص طبي، على أمل معرفة سبب توقف نموه، وبعد سلسلة من الاختبارات قيل لهما إن الغدة النخامية لدى الصبي قد تضررت، ما أثر في نموه البدني، وذلك بحسب "سكاي نيوز".

وبعد أكثر من عقدين من الزمن، ما زال تشو شنجكاي، يشبه صبيا صغيرا، ليس لديه شعر في الوجه، وصوته صوت طفل أيضا، إلا أنه لا يزال يحلم بممارسة حياته مثل أقرانه، ولا سيما الارتباط بفتاة والزواج منها.

ولأن جسده لم ينضج بالكامل، فإن حلمه الذي يراوده كثيرا لم يتحقق حتى الآن، إلا أنه يطمح في أن يكون قادرا في يوم ما على الإنجاب مثل معظم من ترعرع معهم.

وقال تشو، "على الرغم من أنني أبلغ من العمر 34 عاما، فإن وظائف جسدي تعمل مثل وظائف جسد طفل صغير. لست بالغا، لذا لا يمكنني الزواج".