الصين تحظر مبيعات السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت

قررت الصين حظر بيع السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت. وجاء في بيان لإدارة احتكار تجارة التبغ الحكومية والإدارة الحكومية لمراقبة الأسواق في الصين أنه يتعين إغلاق جميع المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تبيع السجائر الإلكترونية، وكذلك وقف حملات التسويق لهذه المنتجات عبر الإنترنت.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء ، بأن هذه الخطوة تستهدف حماية المراهقين من التدخين الإلكتروني، وذلك بحسب "الألمانية".

وتتضمن التوجيهات الجديدة منع مواقع التسوق عبر الإنترنت من عرض منتجات التدخين الإلكتروني على منصاتها.

ويمثل هذا الحظر آخر القيود التي تم فرضها على ظاهرة التدخين الإلكتروني، التي اتسع نطاقها في الآونة الأخيرة، واقترنت باكتشاف إصابات غامضة بأمراض في الرئة تعرض لها المئات، وقد أودت بحياة 37 شخصا.

وكان التدخين الإلكتروني يعد فيما مضى وسيلة مفيدة للإقلاع عن التدخين، إلا أنه جرى حظره في 27 دولة، بينها الهند وأستراليا، فيما يجري في الوقت الحالي التحقيق مع شركة جول، وهي أكبر شركة أمريكية تعمل في مجال السجائر الإلكترونية بتهمة تسويق منتجاتها بين أوساط المراهقين.

من جانب آخر، ارتفع عدد المرضى بسبب السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة مرة أخرى، حيث وصل إلى أكثر من 1800، وذلك في أحدث أرقام تكشف عن تزايد ارتفاع أعدادهم.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الأول، أن 1888 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة تم الإبلاغ عنها في 49 ولاية، تشمل 37 حالة وفاة في 24 ولاية.

وإجمالا، يزيد العدد بواقع 284 حالة على ما ذكرت الحكومة الأسبوع الماضي وزيادة أكبر مما شوهد في عدة أسابيع.