الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي

قفز الروبل الروسي اليوم في أعقاب بيانات أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة ونشاط ايجابي للمصانع في الصين، وهو ما طمأن الأسواق على صحة الاقتصاد العالمي.

وصعد الروبل واحد في المائة أمام العملة الأمريكية إلى 63.47 للدولار وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وأمام العملة الأوروبية ارتفع الروبل 0.88 في المائة إلى 70.87 لليورو بحسب ما ذكرت "رويترز".

واستمد الروبل دعما أيضا من ارتفاع أسعار النفط مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.8 في المائة إلى 60.70 دولار للبرميل. وصادرات النفط مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة الروسية.