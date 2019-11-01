أصدرت هيئة تنظيم استهلاك التبغ في الصين اليوم الجمعة إخطارا يطلب من منصات التجارة الإلكترونية والشركات إغلاق المتاجر التي تبيع السجائر الإلكترونية على الإنترنت في تحرك يهدف إلى منع القصر من شراء تلك المنتجات.
ونشر الإخطار على موقع شركة (تشاينا توباكو) التي تشرف عليها الهيئة.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- عالمية
- الصين تدعو الشركات لإغلاق متاجر بيع السجائر الإلكترونية على الإنترنت
أخبار اقتصادية- عالمية
- قصة مصورة: تجارة الإبل في السودان
- صيادون يعيدون سمكة تونة قيمتها 3 مليون دولار للمياه
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- ترمب بعد ضريبة «الإنترنت»: سنرد بالمثل على «غباء ماكرون»
- الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم
- بعد انهيار «توماس كوك».. توقعات بسلسلة من إفلاس للشركات
- «لوسيد موتورز» لـ "الاقتصادية": 100 ألف دولار سعر أول سيارة كهربائية.. وإطلاقها نهاية 2020
- الطاقة الإنتاجية الفائضة لصناعة السيارات الصينية تربك الأسواق وتزيد مخاوف الإغراق
- أوروبا: التعامل مع «هواوي» مخيف.. واليابان توقف شراء منتجاتها
أضف تعليق