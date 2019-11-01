الصين تدعو الشركات لإغلاق متاجر بيع السجائر الإلكترونية على الإنترنت

أصدرت هيئة تنظيم استهلاك التبغ في الصين اليوم الجمعة إخطارا يطلب من منصات التجارة الإلكترونية والشركات إغلاق المتاجر التي تبيع السجائر الإلكترونية على الإنترنت في تحرك يهدف إلى منع القصر من شراء تلك المنتجات.

ونشر الإخطار على موقع شركة (تشاينا توباكو) التي تشرف عليها الهيئة.