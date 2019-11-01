ميركل في نيودلهي وسط تلوّث شديد للهواء

استقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة في نيودلهي حيث حضرت عرضًا عسكريًا رغم التلوّث الشديد في الهواء.

ورغم التحذيرات الصحية التي صدرت لسكان المدينة الضخمة التي تعد 20 مليون نسمة بارتداء أقنعة واقية من التلوّث، إلا أن ميركل ومودي حضرا استعراض حرس الشرف في القصر الرئاسي دون أن يرتديا أي أقنعة.

لكن ميركل (65 عامًا) جلست أثناء عزف النشيدين الوطنيين للبلدين بسبب المشاكل الصحية التي تعاني منها أصلاً. ويتوقع أن تتنحى الزعيمة التي قضت أطول مدة في السلطة في الاتحاد الأوروبي عام 2021.

وشكرت ميركل في زيارتها الرسمية الرابعة للهند مودي على "ترحيبه الحار والكريم للغاية" بها مشيرة إلى أن العلاقات بين ألمانيا والهند قائمة "على أساس واسع وعميقة"، وفق ما أفادت وكالة "برس تراست أوف إنديا".

والجمعة صنّفت وكالة مراقبة تابعة للحكومة الهندية الهواء في العاصمة -- الذي يضم خليطًا من الانبعاثات الصناعية وتلك الناجمة عن المركبات والدخان الزراعي -- على أنه "شديد" التلوّث.

وأظهرت بيانات نشرت على موقع السفارة الأميركية أن مستويات الجزئيات الخطيرة الأصغر من 2,5 ميكرون، أي التي تكون صغيرة لدرجة أنه يمكنها دخول مجرى الدم، أعلى بـ19 مرّة من الحد الأقصى الآمن الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

وقال مسؤول في الهيئة المركزية لمكافحة التلوّث إن التلوّث دخل إلى فئة "أكثر شدة" أو "طوارئ" ليل الخميس، لأول مرة منذ يناير.

وتضم الهند 14 من مدن العالم الـ15 الأكثر تلوثًا، بحسب الأمم المتحدة. وتشير دراسة إلى أن الضباب الدخاني يتسبب بالوفاة المبكرة لمليون هندي سنويًا.

وقال رئيس السلطة التنفيذية في نيودلهي أرفيند كجريوال الجمعة إن السلطات ستبدأ توزيع خمسة ملايين قناع للوقاية من التلوّث على أطفال المدارس.

وألقى باللوم على الدول المجاورة حيث يحرق آلاف المزارعين في هذا الوقت من السنة بقايا المحاصيل، ما يتسبب بانبعاث سحب الدخان الضخمة فوق شمال الهند.

والخميس، مددت أعلى هيئة لمراقبة التلوّث في الهند الحظر الليلي على البناء في المدينة حتى السبت وأوصت بإغلاق محطات الطاقة بشكل مؤقت في البلدات المحيطة بنيودلهي.

ووصلت ميركل مساء الخميس لعقد محادثات تتعلق بالتطور الرقمي والاقتصاد والتجارة إضافة إلى التنمية والاستدامة.