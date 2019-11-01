أسهم أوروبا تصعد بفضل بيانات إيجابية لمصانع الصين

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، في الوقت الذي أدى فيه انتعاش مفاجئ لأنشطة التصنيع في الصين إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية بسبب تصريحات متضاربة.
وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، بقيادة الأسهم الألمانية المنكشفة على الصين. وربح المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة.
ونمت أنشطة المصانع الصينية على غير المتوقع بأسرع وتيرة منذ 2017، مما أثار التفاؤل بشأن متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعوضت شركات التعدين خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة وقادت المكاسب على المؤشر القياسي.
على الجانب الآخر، انخفضت أسهم بنك دانسكه، أكبر بنوك الدنمرك، ستة بالمئة بعد أن قلص البنك توقعاته للأرباح السنوية في الوقت الذي يكافح فيه البنك لاستعادة الثقة بعد تورطه في إحدى أكبر فضائح غسل الأموال في العالم.
أسواق الأسهم- العالمية
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