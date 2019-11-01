أسعار الذهب تنخفض بفعل جني أرباح بعد بيانات قوية لمصانع الصين

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد بيانات قوية للمصانع في الصين قلصت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، لكن الذهب يتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي في الوقت الذي يتلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر الدعم من الضبابية التي تكتنف اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1510.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1513.10 دولار للأوقية. لكن الذهب في السوق الفورية يتجه للارتفاع 0.5 بالمئة على أساس أسبوعي بعد أن ربح واحدا بالمئة في الأسبوع السابق.

وأظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الجمعة أن نشاط المصانع الصينية نما بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عامين في أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي زادت فيه طلبيات التصدير الجديدة وعززت المصانع الإنتاج.

والنتائج التي فاقت التوقعات تتناقض مع مسح رسمي نُشر أمس الخميس أظهر انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر السادس في أكتوبر تشرين الأول.

في غضون ذلك، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء أسعاره للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. لكن البنك المركزي أشار إلى أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى ما لم يتدهور وضع الاقتصاد.

وانخفضت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة بفعل آفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين وقبيل بيانات اقتصادية أمريكية، بينما تراجع الدولار مقابل العملات المنافسة الرئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.05 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 930.25 دولار للأوقية. فيما استقر البلاديوم عند 1793.28 دولار. ويتجه البلاديوم لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.