استمرار تراجع الصادرات الكورية الجنوبية في أكتوبر الماضي

سجلت الصادرات الكورية الجنوبية تراجعا للشهر الـ11 على التوالي في أكتوبر الماضي، حسبما أظهرت بيانات اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة إنها قدرت أن الصادرات الكورية الجنوبية في الشهر الماضي تراجعت بنسبة 14.7% عن نفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 46.7 مليار دولار في تراجع للشهر الـ11 منذ ديسمبر العام الماضي.

وبالنسبة للواردات، قدرت الوزارة بأنها انخفضت بنسبة 14.6% لتبلغ 41.3 مليار دولار.

وسجل الميزان التجاري للبلاد فائضا بقيمة 5.39 مليار دولار وذلك للشهر الـ93 على التوالي.

وتراجعت الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة بمعدل بلغ 16.9% و 8.4% على التوالي نتيجة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. كما سجلت الصادرات الكورية إلى اليابان تراجعا بلغ 13.8%.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها تتطلع إلى الاتجاه التصاعدي للصادرات بدءا من ديسمبر المقبل.