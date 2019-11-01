الرائد والوحدة .. النقاط مطلب

يتطلع فريق الفيصلي لكرة القدم إلى العودة لسكة الانتصارات بالفوز على ضمك، بينما يصطدم الرائد بالوحدة، ضمن المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويمتلك الوحدة (15 نقطة)، الفيصلي (14 نقطة)، الرائد (8 نقاط)، وضمك (4 نقاط).
وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، سيستقبل الفيصلي، نظيره ضمك، متطلعا إلى العودة لسكة الانتصارات بعد الهزيمة، التي تعرض لها في المرحلة الماضية أمام التعاون 2/1، إذ سيتسلح بالأرض والجماهير إلى جانب خبرات مدربه البرازيلي شاموسكا، الذي حقق معه أفضل بداية في الموسم الحالي ليتجنب الهزيمة في سبع جولات قبل السقوط في بريدة.
في المقابل، فإن ضمك، الذي يحتل ذيل الترتيب يعيش أوضاعا غير جيدة على الرغم من تغيير مدربه التونسي محمد الكوكي، بالتعاقد مع الجزائري نور الدين زكري، بيد أن النتائج لم تتحسن إذ خسر أمام الهلال 0 / 3، قبل أن يخسر الرهان في لقاء الرائد 0 / 1، وبالتالي فإن الفريق يلج لقاء الفيصلي، بخيار الفوز حتى يعيد ترتيب حساباته من خلال فترة التوقف الدولية التي تمتد لـ21 يوما.
وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، يرغب الرائد في استثمار فوزه الأخير على ضمك، إضافة ثلاث نقاط غالية أمام ضيفه الوحدة، العائد بدوره من أول هزيمة لمدربه الأوروجوياني دانييل كارينيو، عقب أربع انتصارات متتالية، وجاءت في ضيافة الشباب 2 / 0، ما يجعله ينشد الانتصار، في مواجهة يتوقع أن تأتي قوية بين كارينيو، ونظيره البلجيكي بيسنيك هاسي، مدرب أصحاب الأرض.
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