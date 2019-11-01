الفرحان: سنخرج بنقاط الوحدة

شدد سلطان الفرحان لاعب فريق الرائد لكرة القدم، على أن مواجهة فريقه مع ضيفه الوحدة اليوم ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قوية وأنها أمام فريق يقدم مباريات ومستويات جيدة، وقال "يحتل قبل هذا اللقاء المركز الثالث في سلم الترتيب، ويبحث عن مراكز متقدمة ومن حقه ويستحق".

وأضاف "نلعب المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا، وعلينا استغلال هذا الأمر لصالحنا، والفوز في المباراة السابقة على ضمك بهدف عزز الثقة لدينا لنواصل الانتصار، وتحقيق النقاط الثلاث اليوم مطلب". وأوضح الفرحان أن الجهازين الفني والإداري في النادي لم يقصر مع الفريق، وقال "قدموا كل ما نريد من مكافآت وتحفيز لمواصلة الانتصارات، والدور الباقي علينا نحن اللاعبين، بتقديم الفوز هدية على ما تقدم للإدارة".

وزاد، "تعاهد اللاعبون على مواصلة الانتصارات وعدم التراجع إلى المراكز التي لا تليق باسم الرائد، ونملك مجموعة جيدة، ولا نريد سوى التوفيق من الله".

وبين الفرحان أن الوحدة ليس بالفريق السهل، وقال "فريق قوي ويملك لاعبين جيدين، وقدم مباريات ونتائج مرضية بالنسبة له، والمباريات في كل مرة تكون صعبة على جميع الفرق في الدوري، وتكون أكثر صعوبة مع تقدم الفرق في المراكز، ومن الصعب أن تعرف الفريق الفائز والفريق الخاسر، لكن بعزيمة اللاعبين سنخرج بنتيجة الوحدة بالنقاط الثلاث، وهدفنا الفوز في كل المباريات حتى وإن كانت مباراة الوحدة شرسة للفريقين".