الألمان يجب أن يكونوا ممتنين .. اليورو أنقذهم من مصير اليابان

"أن تعتقد أن اثنين واثنين أربعة/ وليس خمسة ولا ثلاثة/ قلب الرجل تحمل طويلا وجعا ومقاساة/ وطويلا تتراكم الآلام بلا محاباة".

حري بأي شخص يفكر في الاقتصاد أن يتذكر هذه السطور للشاعر الإنجليزي ألفريد إدوارد هاوسمان. الأشياء تتراكم لا محالة. السؤال هو كيف؟ الأشخاص المسؤولون عن الاقتصادات الكبيرة لا يمكنهم تجاهل ذلك. مأساة منطقة اليورو، خاصة دور ألمانيا فيها، تتمثل في أن الانتقال إلى التفكير في كيفية زيادة الدخل والنفقات في منطقة اليورو وعلى الأصعدة العالمية لم يحدث حتى الآن.

هذا يفسر جزئيا العداء الألماني واسع النطاق لسياسات البنك المركزي الأوروبي. مع ذلك، تلك السياسات لن تتغير بشكل جذري. بل ربما يتعين أن تصبح أكثر صرامة. إذا كان الأمر كذلك، فشعور الاستياء الواضح في استقالة ثلاثة مسؤولين ألمان من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، آخرهم سابين لوتينشلاجر، والواضح في هجمات صناع السياسة الألمان، سيزداد سوءا. هذا العداء ربما تتبعه عواقب طويلة المدى لا تختلف عن عواقب ثلاثة عقود من حركة المشككين في الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة. يمكن أن تكون كارثية. الاتحاد الأوروبي يمكنه النجاة بدون المملكة المتحدة، لكن ليس بدون ألمانيا، البلد الأساسي لكيانه.

كنت أخشى أن ينتهي المطاف باليورو مقسما الاتحاد الأوروبي سياسيا عندما تم إطلاقه قبل نحو ثلاثة عقود. لكن ليس هناك طريقة سهلة للعودة. لابد أن ينجح. بالنسبة للألمان، لابد أن يكون الإدراك الأساسي هو أن اليورو يعمل بالفعل لصالحهم، وذلك من خلال تحقيق الاستقرار في اقتصادهم، بصرف النظر عن فوائض المدخرات الضخمة. لا يمكن أن تجعل هذه المدخرات الفائضة مجزية للغاية، لأن السوق لا تحتاج إليها. هذا ما يعنيه أن تكون في "فخ سيولة" عالمي، مع معدل استثمار ضعيف، على الرغم من أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية: المدخرات ليست نادرة بل وفيرة.

ما فوائد اليورو لألمانيا؟ ثمة إجابة تأتي من المقارنة بالاقتصاد الذي يشبه اقتصاد ألمانيا إلى حد كبير: اقتصاد اليابان. كلاهما ولد من جديد من رماد الحرب العالمية الثانية بصفتهما حليفتان للولايات المتحدة ومصدرتان ديناميكيتان للمنتجات المصنعة. وهما ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في العالم. وهما أيضا في المرتبتين الثانية والثالثة من ناحية أعلى متوسط أعمار في العالم. معدل الخصوبة في ألمانيا يأتي في المرتبة 204 عالميا، بينما تأتي اليابان في المرتبة 209. هاتان الدولتان تعتبران كبيرتان نسبيا وذواتا دخل عال يتسارع في الزيادة ولديهما صناعة تحويلية قوية.

ليس من المستغرب أن يكون لدى كلا البلدين فوائض هائلة من المدخرات الخاصة نتيجة الاستثمارات. بين عامي 2010 و2017 بلغ متوسط فائض المدخرات الخاصة نتيجة الاستثمار نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا و8 في المائة في اليابان. غير أن التركيبة كانت مختلفة: فائض المدخرات لدى الأسر كان 72 في المائة من الفائض الخاص الإجمالي لألمانيا، في حين كان فائض قطاع الشركات 76 في المائة من الفائض الخاص الإجمالي لليابان.

حتى في ظل أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، كان الاستثمار المحلي الخاص أقل بكثير من المدخرات الخاصة. حسابيا، كان على العجز المالي أو تدفقات رأس المال في الخارج استيعاب هذه المدخرات الزائدة. هنا حيث اتضح الفرق. في اليابان، صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج (بحكم تعريفها، الصورة المطابقة للفائض في الحساب الجاري) استوعبت ثلث الفائض الخاص فقط، في حين انتهى المطاف بالباقي إلى علاج العجز المالي. في ألمانيا، تدفقات رأس المال إلى الخارج استوعبت كل الفائض الخاص، لأن الحكومة كانت أيضا تدير فائضا ماليا.

الفرق لم يكن قوة ألمانيا المالية وعجز اليابان المالي. بدلا من ذلك كانت اليابان مجبرة على عجز مالي، لأن توليد فائض الحساب الجاري البالغ 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان يمكن أن يكون ملزما من ناحية أخرى، كان غير عملي: سعر الصرف الحقيقي كان غير مستقر أبدا والشركاء الأجانب كانوا عدائيين للغاية.

ألمانيا، مع ذلك، تتمتع بسعر صرف حقيقي مستقر وتنافسي. نحو 40 في المائة من صادراتها من البضائع تذهب إلى بلدان منطقة اليورو الأخرى. هنا، لا يزال الموقف التنافسي الذي حققته ألمانيا في السنوات الأولى لظهور منطقة اليورو ثابتا بشكل عام. علاوة على ذلك، سعر صرف اليورو يعكس القدرة التنافسية لمتوسط مرجح لمستخدميه. هذه الفوائد سهلت إلى حد كبير مزيجا مرغوبا لدى ألمانيا من الفوائض الخاصة والمالية والتجارية. اليورو جعل الحصافة ناجعة.

ماذا كان سيحدث لو لم يكن الاقتصاد الألماني محميا من قبل منطقة اليورو؟ المارك الألماني كان من المؤكد أن ترتفع قيمته بشكل كبير، هذه المرة في عالم ذو تضخم منخفض. كان من شأن ذلك أن يدفع التضخم المحلي الألماني إلى ما دون الصفر، ويلحق الضرر بربحية وأداء الصادرات، ويتسبب في خسائر للمؤسسات المالية الألمانية ولأصولها الأجنبية الضخمة. وكان من شأنه أن يجعل من المستحيل الحفاظ على أسعار الفائدة الاسمية الإيجابية للغاية وربما يجعل من المستحيل أيضا تجنب العجز المالي المستمر. باختصار، منطقة اليورو حمت ألمانيا من أن تصبح نسخة أخرى من اليابان. ينبغي أن يكون الألمان شاكرين لما قدمه لهم اليورو، وممتنين لماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته، لقراراته الشجاعة لإنقاذ النظام من الكوارث ويأملون أن تحذو خليفته كريستين لاجارد حذوه.

أسعار الفائدة على المدخرات الألمانية لا يمكن أن تكون أعلى بكثير، سواء كانت داخل منطقة اليورو أو خارجها. في اقتصاد اليوم الطريقة الوحيدة أمام المدخرين الألمان للتمتع بعوائد أعلى هي أن يتحملوا مزيدا من المخاطرة.

ألمانيا يمكنها أن تساعد على تغيير توازن المدخرات والاستثمارات المطلوبة في جميع أنحاء العالم. فيما يتباطأ الاقتصاد العالمي، ويظهر الاقتصاد الألماني أيضا علامات ضعف، ويتراجع الطلب الأجنبي، تزداد الحاجة إلى ذلك. صناع السياسة في ألمانيا والبلدان الأخرى عليهم أن يشجعوا الإنفاق العام والخاص - الاستثمار، قبل كل شيء. فرص هائلة تبدو موجودة بالفعل. علاوة على ذلك، فرصة الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة للغاية وطويلة الأجل اليوم هي نعمة وليست نقمة.

كن طموحا. في اقتصاد اليوم، هذا هو الشيء الوحيد الحكيم الذي عليك أن تكونه.